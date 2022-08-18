علق ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، على قرار تعيين الخبير الإنجليزي، كلاتنبرج رئيسا للجنة الحكام خلفا لـ عصام عبد الفتاح، مؤكدا أن فقط الثقة سبب ما يحدث للحكام في المباريات.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: «لدينا أفضل حكام في إفريقيا، وهذا ليس مجاملة، قد تكون هناك أخطاء معينة حدثت افقدت الحكام الثقة، ولدينا رموز تحكيمية هي الأجدر لتولي منصب رئيس لجنة الحكام».

وواصل: «الحكام المصرية هي من تتولى اللجان التحكيمية في بعض الدول العربية، هل يمكن يأتي حكم أجنبي لإدارة لجنة الحكام المصري، لا يصح أن يأتي حكم أجنبي لإدارة لجنة التحكيم المصرية».

وأتم: «حكامنا لا تحتاج لرئيس لجنة أجنبي، هم فقط يحتاجوا لاستعادة الثقة، وهذا رأي شخصي».