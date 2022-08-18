رئيس حزب شولتس يلتقي لولا دا سيلفا ويأمل في فوزه بالانتخابات الرئاسية البرازيلية



أعرب لارس كلينجبايل رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عن أمله في أن تنتهج البرازيل سياسة جديدة للطاقة والمناخ في حال فاز الرئيس الأسبق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.



وفي أعقاب لقاء مع لولا في ساو باولو، قال كلينجبايل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إنه "في حال صار لولا رئيسا، سيكون لألمانيا شريك موثوق ومثابر على سبيل المثال في دفع اتفاقات المناخ الدولية قدما".



تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الألماني هو حزب شقيق لحزب لولا "حزب العمال" اليساري.



وتشهد البرازيل في غضون نحو ستة أسابيع انتخابات لاختيار رئيس جديد حيث ستكون هناك منافسة بين الرئيس الحالي جاير بولسونارو ولولا.



يذكر أن الرئيس الحالي ينظر إلى منطقة الأمازون التي تحظى بأهمية هائلة للمناخ العالمي، باعتبارها منطقة اقتصادية في المقام الأول، وتشير نتائج استطلاع الرأي إلى تقدم لولا على بولسونارو.



كانت حرائق عنيفة وقعت في منطقة الأمازون خلال فترة حكم لولا الأمر الذي أدى إلى إنشاء صندوق الأمازون في عام 2008.



كانت وزارة البيئة الألمانية أوقفت في 2020 أموال دعمها للصندوق المخصص لحماية الغابات المطيرة وذلك على وقع خلافات مع الحكومة البرازيلية حول استخدام هذه الأموال.



وأعرب كلينجبايل عن اعتقاده بأنه نظرا لأزمة الطاقة والمناخ الحالية، فإن من الممكن إقامة التعاون أو استئنافه بين البلدين في مجالات مثل حماية الغابة المطيرة والهيدروجين الأخضر أي الهيدروجين الذين يمكن إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.