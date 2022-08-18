نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء فريق حصر أصول أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، مساء أمس، اجتماعا بأعضاء فريق حصر أصول وأملاك الدولة سواء كانت أملاك دولة أراضي فضاء، أو أراضي دولة بصفة عامة، وحصر الأراضي الفضاء والعقارات غير مكتملة البناء، ووضعها على قاعد البيانات الجغرافية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وقراره رقم 516 في 1 أغسطس الجاري، على أن يختص فريق العمل بالتجهيز والإسراع في إعداد البيانات الخاصة بالحصر.

وحضر الاجتماع كل من خالد مغربي مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام، وحاتم هاشم مدير الأملاك بالديوان، ووائل ميخائيل مدير المتغيرات المكانية، وممثلي إدارات الحاسب الآلي، والمحاجر، والتدريب بديوان عام المحافظة.

وأكد القاضي أهمية تنشيط العمل بمنظومة إدارة أصول الأملاك، والعمل على تحديث واستكمال البيانات المطلوبة وإعادة إدخالها على المنظومة.

واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجه عمل فريق اللجنة، ومن أهمها عدم الدقة في رفع الاحداثيات، موجها بسرعة العمل على تلافي تلك المعوقات؛ للإسراع في إدخال الأصول على المنظومة، على أن يتم التواصل والتنسيق بين الوحدات المحلية والمحافظة بشكل مستمر؛ لتلافي تلك المعوقات أولا بأول وسرعة حلها.