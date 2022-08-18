دودج تكشف عن النموذج الاختباري لسيارتها الكهربائية الأولى

على مدى نحو 20 عاما مضت اشتهرت العلامة التجارية الأمريكية للسيارات دودج، بتقديم سيارات ركوب كبيرة بمحركات فائقة القوة مثل السيارة تشارجر وتشالنجر. ولما أصبح من الصعب على الشركة الأمريكية تجاهل نمو سوق السيارات الكهربائية على حساب السيارات التقليدية، قررت الدخول في عالم السيارات الكهربائية بسيارة جديدة تحمل نفس عناصر القوة التي اشتهرت بها.

وكشفت الشركة عن النموذج الاختباري للسيارة الكهربائية تشارجر دايتونا إس.آر.تي والمنتظر دخولها حيز الإنتاج الفعلي عام 2024.

تستمد السيارة تشارجر دايتونا أغلب سماتها التصميمية من السيارة الكلاسيكية تشارجر 1968، إلى الدرجة التي قد تدفع المرء إلى تصور أن الشركة عادت إلى السيارات ذات البابين مجددا. وجرى تصميم السيارة الجديدة بدون صندوق أمتعة تقليدي خلفي (هاتشباك)، وهي تحتوي على 4 مقاعد، مع إمكانية طي صف المقاعد الخلفي لتوفير مساحة إضافية للأمتعة.

ولم تكشف دودج عن المحرك المستخدم في السيارة الكهربائية المنتظرة لكنها قالت إنها ستحتوي على هيكل كهربائي بقوة 800 فولت مع نظام دفع رباعي قياسي، وثلاثة مستويات للقوة.

وأطلقت دودج اسم بانشي على محرك السيارة الكهربائية. كما أن شعار السيارة الجديدة المرسوم على مقدمتها أكثر هدوءا من شعارات هيلكات وديمون. ولكن إذا لم يكن أداء تشارجر دايتونا متفوقا بالفعل على هيلكات وديمون، فهناك نحو ستة تحديثات جديدة ستكون متاحة لضمان أداء قوي للسيارة الكهربائية بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا والسيارات.