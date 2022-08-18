الصين تعارض المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن بكين تعارض بشدة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان في إطار ما يسمى بـ"المبادرة الأمريكية-التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين".



وأكدت المتحدثة باسم الوزارة شو جيويه تينج، في مؤتمر صحفي، أن مبدأ صين واحدة هو الشرط الأساسي لمشاركة تايوان في التعاون الاقتصادي الخارجي، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.



وقالت شو إن الصين تحث الجانب الأمريكي على التعامل بشكل صحيح مع العلاقات التجارية مع تايوان واحترام المصالح الجوهرية للصين، مضيفة أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.