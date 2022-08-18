 رئيس إيسترن كومباني: نحاول ضم محمود علاء وأوباما من الزمالك - بوابة الشروق
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رئيس إيسترن كومباني: نحاول ضم محمود علاء وأوباما من الزمالك

محمد جلال
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 7:05 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 7:05 م

تحدث نصر عبدالعزيز، رئيس نادي إيسترن كومباني، عن العروض التي تلقاها فريقه لضم التونسي فراس بن عفيفة، في الفترة الأخيرة.

وقال نصر عبدالعزيز في تصريحات إذاعية: «الاتحاد وفيوتشر والمصري، طلبوا بشكل رسمي ضم التونسي فراس بن عفيفة من الفريق بالموسم الجديد».

وأضاف: «بن عفيفه مطلوب بشكل رسمي من الأندية الثلاثة، ولكن كل الأمور مؤجلة حتى نهاية الموسم الجاري».

وواصل رئيس إيسترن كومباني: «حال استمرارنا في الدوري سوف نُدعم بشكل قوي من أجل الخروج من المعاناة التي واجهنها خلال الموسم الحالي».

وأتم: «وفي حال قرار الزمالك برحيل محمود علاء ويوسف أوباما، سوف نحاول التعاقد مع أحدهما أو كلاهما على سبيل الإعارة».


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