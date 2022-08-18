رئيس إيسترن كومباني: نحاول ضم محمود علاء وأوباما من الزمالك

تحدث نصر عبدالعزيز، رئيس نادي إيسترن كومباني، عن العروض التي تلقاها فريقه لضم التونسي فراس بن عفيفة، في الفترة الأخيرة.
وقال نصر عبدالعزيز في تصريحات إذاعية: «الاتحاد وفيوتشر والمصري، طلبوا بشكل رسمي ضم التونسي فراس بن عفيفة من الفريق بالموسم الجديد».
وأضاف: «بن عفيفه مطلوب بشكل رسمي من الأندية الثلاثة، ولكن كل الأمور مؤجلة حتى نهاية الموسم الجاري».
وواصل رئيس إيسترن كومباني: «حال استمرارنا في الدوري سوف نُدعم بشكل قوي من أجل الخروج من المعاناة التي واجهنها خلال الموسم الحالي».
وأتم: «وفي حال قرار الزمالك برحيل محمود علاء ويوسف أوباما، سوف نحاول التعاقد مع أحدهما أو كلاهما على سبيل الإعارة».