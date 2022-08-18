أشتية يبحث مع ممثلة سويسرا انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مع ممثلة سويسرا الجديدة لدى دولة فلسطين السيدة آن- ليز هينين، الوضع السياسي العام في ظل غياب الأفق السياسي وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وآخرها اقتحام وإغلاق 7 مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية في مدينة رام الله صباح اليوم الخميس.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني -وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- الحكومة السويسرية إلى استثمار دورها كضامن لاتفاقيات جنيف الأربعة التي تمثل عصب القانون الدولي الإنساني، لتحريك الملف السياسي والضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتدميرها الممنهج لحل الدولتين.

كما بحث أشتية مع الممثلة السويسرية تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، والاستفادة من القدرات الفنية السويسرية لدعم برامج الحكومة في التدريب المهني وخلق فرص العمل، كما ثمّن الدعم السويسري المتواصل في مختلف المجالات.