توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء، مؤكدين استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم؛ ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وبالنسبة للظواهر الجوية، توقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 21

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 26

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 34 29

نخل 34 19

نويبع 37 27

طابا 35 26

كاترين 32 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 38 27

قنا 41 28

الأقصر 42 28

أسوان 42 29

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 27