الكويت تضم 10 مناطق سكنية جديدة لخطة قطع الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن قطع التيار الكهربائي - خلال ساعة من الآن - عن أجزاء في بعض المناطق السكنية.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن المناطق تشمل: عبدالله المبارك، وغرب عبدالله المبارك، وجابر الأحمد، وجنوب الجهراء، وفهد الأحمد، وهدية، والسالمية، وشرق حولي، وخيطان، والفنيطيس».

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن قطع الكهرباء عن مناطق: جليب الشيوخ، وحولي، ومبارك الكبير، وصباح الأحمد، والعمرية، والفروانية، والجهراء القديمة، وأبو فطيرة.

وقالت الوزارة صباح اليوم، إنها قد تضطر «آسفةً» إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الأحد، عزت الوزارة الإجراء إلى ما حدث بالأمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز)، والذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأشارت الوزارة إلى الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة المقبلة - من الساعة 11:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً - وذلك باتباع إرشادات الوزارة بهذا الشأن.