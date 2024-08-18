رئيس الجزائر يأمر بتزويد لبنان بالوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتزويد لبنان بشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

وجاء في بيان للتلفزيون الجزائري الرسمي انه بتكليف من رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، نجيب ميقاتي.

وأوضح ذات المصدر أن العرباوي، أبلغ ميقاتي، بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بـ"الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

كانت شركة كهرباء لبنان، أعلنت أمس السبت، عن توقف التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المرافق الأساسية كالمطارات والمرفأ، ومضخات المياه والسجون، وذلك بعدما استنفدت محطات توليد الطاقة التابعة لها إمداداتها من الوقود، وانها ستتوقف عن إنتاج الكهرباء حتى يتم تأمين المزيد من الإمدادات.