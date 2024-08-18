أوكرانيا وروسيا تعلنان عن وقوع هجمات جوية على أراضيهما

أعلنت السلطات الأوكرانية والروسية، عن وقوع هجمات جوية على أراضيهما، اليوم الأحد.

وقال سيرهي بوبكو، قائد الجيش في العاصمة الأوكرانية، إن كييف تعرضت لهجوم الليلة الماضية، بما يعتقد أنها صواريخ كروز، طراز "اسكندر-كيه".

وأضاف أن الدفاعات الجوية للمدينة نجحت في اعتراض الصواريخ ولم تكن هناك أي تقارير عن وقوع إصابات ولا أضرار.

وذكر فاسيلي جولوبيف، حاكم منطقة "روستوف" الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، أن أجزاء من طائرة بدون طيار، تم اعتراضها، سقطت على مستودع وقود، مما تسبب في نشوب حريق في خزان ديزل.

وتقع روستوف مباشرة إلى الشرق من أوكرانيا وتعرضت لهجمات متكررة بطائرات بدون طيار، الليلة الماضية. وتعرض مستودع لتخزين النفط، في المنطقة لأضرار خطيرة، في مطلع الشهر.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أمس السبت عن مزيد من النجاحات في هجوم كييف في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي، إن القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي أخبره أنه تم تعزيز المواقع في المنطقة وزادت رقعة المنطقة المستقرة.

ووفقا لأحدث المعلومات الواردة من كييف، تسيطر أوكرانيا على أكثر من 80 منطقة محلية و 1500 كيلومتر مربع في منطقة كورسك. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ويقدر الخبراء عموما أن الأرقام هي نصف تلك التي ذكرتها كييف.