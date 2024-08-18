إضافة خصائص جديدة إلى منصة ثريدز

أضافت شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا عددا من الخصائص الجديدة إلى منصة التدوينات الصغيرة ثريدز التابعة لها لتعزيز قدرتها على منافسة منصة إكس (تويتر سابقا)، بما في ذلك القدرة على تخزين عدة مسودات للمشاركة، وطريقة لإعادة ترتيب الأعمدة على سطح مكتب المنصة والتعرف عن قرب على جمهور المستخدم.

في الوقت نفسه قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إن الشركة تعتزم إضافة خاصية "جدولة بث المشاركات" قريبا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخصائص الجديدة تأتي في الذكرى الأولى لإطلاق نسخة الإنترنت من المنصة في آب/أغسطس 2023.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن ثريدز بدأت اختبار خاصية المسودات في شباط/فبراير الماضي ثم طرحتها لجميع المستخدمين بعد ذلك بأسابيع في آذار/مارس الماضي. والآن تسمح المنصة للمستخدمين بحفظ عدة مسودات، بحد أقصى 100 مسودة لكل حساب.

كما أطلقت ميتا خاصية جديدة باسم "إنسايتس" التي تعرض شاشة بها معلومات عن عمر وجنس ومكان المستخدم الذي يرى ويتفاعل مع مشاركات المستخدم. كما تعرض الشاشة إجمالي عدد مشاهدات المشاركة والتفاعلات معها، حيث يتم تقسيم أصحاب هذه المشاركات والتفاعلات إلى متابعين وغير متابعين للمستخدم.

كما أضافت ميتا في أيار/مايو الماضي خاصية عرض أعمدة متعددة على سطح المكتب على طريقة خاصية "تويت ديك" الموجودة في منصة إكس، بما يسمح للمستخدمين بتثبيت عرض نتائج البحث والمشاركات والأنشطة المفضلة والمشاركات المحفوظة وصفحة المتابعين المحددين وشاشات "إنسايتس".

وتتيح الشركة حاليا للمستخدمين إعادة ترتيب هذه الأعمدة بطرق مختلفة. ويمكن للمستخدم حاليا نقل عمود "فور يو" من مكانه الافتراضي كأول عمود على الجانب الأيسر للشاشة.

وتتيح ميتا حاليا خاصيتي إنسايتس وإعادة ترتيب الأعمدة لعدد محدود من المستخدمين منذ أسبوع على سبيل التجربة تمهيدا لطرحها لجميع المستخدمين في وقت لاحق