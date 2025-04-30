تحقق شرطة نيويورك في هجوم تعرضت له امرأة من بروكلين الأسبوع الماضي، من قبل مجموعة من الرجال المؤيدين لإسرائيل في مواجهة تم تصويرها في مقاطع فيديو متعددة، مما أثار مظاهرات وإدانة من قبل الجماعات الدينية.

وصرّح مسئول في شرطة نيويورك لشبكة «CNN»، أن ضابط شرطة كان في موقع الحادث رأى المرأة وأبعدها عن الحشد.

ووقع الحادث بعد أن تجمع نشطاء مؤيدون للفلسطينيين للتظاهر ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي كان يزور مركزًا مجتمعيًا يهوديًا حسيديًا.

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، استقبلهم متظاهرون يهود أرثوذكس معارضون.

وفي إحدى اللقطات، شوهدت امرأة تمشي من بين حشد الرجال وهم يرددون عبارات عنصرية وجنسية بشكل متكرر تجاهها، ويرمون مخروطًا مروريًا نحوها.

وقالت المرأة، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها حرصًا على سلامتها، لشبكة CNN إنها تسكن في الحي ووصلت بعد أن غادر المتظاهرون بالفعل.

وبينما بدأ آخرون في مكان الحادث بتصويرها، قالت إنها سحبت وشاحها على وجهها، لكن بدا أن ذلك أدى إلى تصعيد الأمور.

وأضافت أن «مجموعة من 100 رجل أحاطوا بها وهددوها بالعنف الجنسي والإهانات».