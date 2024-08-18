الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية تابعة لحزب الله وتدمير مستودعات لتخزين أسلحة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف خلية تابعة لحزب الله اللبناني، وتدمير مستودعات لتخزين الأسلحة، ومنصة لإطلاق القذائف الصاروخية، ومبنى عسكري للحزب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن «قطعة جوية استهدفت في وقت سابق من اليوم، خلية تابعة لحزب الله ممن تصرفوا في منطقة شبعا في جنوب لبنان».

ولفت إلى أن طائرات حربية أغارت على منطقة شبعا، ودمرت مستودعًا لتخزين الوسائل القتالية استخدمه حزب الله.

وأشار إلى «شن غارات جوية على مستودع لتخزين الوسائل القتالية ومبنى عسكري تابع للحزب في منطقتيْ عيتا الشعب والمطمورة».

وزعم «تدمير منصة استخدمها حزب الله لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة الطيري بجنوب لبنان».

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة.