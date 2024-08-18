بيراميدز يكتسح بطل زنجبار بسداسية في بداية رحلته الأفريقية

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حقق فريق بيراميدز فوزا مريحا على نظيره جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بستة أهداف نظيفة.

وعلى ملعب الدفاع الجوي في المباراة التي يُفترض أن يكون فيها بيراميدز الفريق الضيف، سجل السماوي انتصارا كبيرا ليضع قدما في دور الـ32 من البطولة.

وافتتح الكونغولي فيستون مايلي التهديف في الدقيقة 8 من رأسية معتادة، لثاني هدافي الدوري المصري.

وجاء الهدف الثاني عن طريق المغربي وليد الكرتي بعد متابعة من عرضية مواطنه محمد الشيبي في الدقيقة 14

وفي الدقيقة 26 زادت الغلة التهديفية لبيراميدز عن طريق مهند لاشين، قبل أن يختتم الرباعية في الشوط الأول إبراهيم عادل في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي مميز ومراوغة أكثر من لاعب.

وفي الدقيقة 55 نجح مهند لاشين في إضافة هدفه الشخصي الثاني والخامس لبيراميدو من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبرأسية جديدة ختم البديل محمود زلاكة السداسية بعد عرضية جديدة من الشيبي.