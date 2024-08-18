جولة انتخابية لكامالا هاريس في بنسلفانيا تسبق مؤتمر الحزب الديمقراطي

تبدأ كامالا هاريس، اليوم الأحد، جولة انتخابية على متن حافلة في ولاية بنسلفانيا، عشية انطلاق المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي سيسمّيها رسميا مرشحته الى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويتوقع أن تقام على هامشه تظاهرات ضد الحرب في قطاع غزة.

ومنحت هاريس زخما لحملة الحزب منذ إعلان الرئيس جو بايدن أواخر الشهر الماضي انسحابه من السباق الانتخابي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأمل تعزيز هذا الزخم بجولتها الأحد في إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في نتيجة الانتخابات التي ستواجه فيها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وبعد هذه الجولة، ستنتقل هاريس (59 عاما) إلى شيكاغو حيث يتوقع أن تلقى ترحيبا حارا من الديمقراطيين المستبشرين بالتقدم الذي تحققه في استطلاعات الرأي، بعدما كانت خيبة الأمل تطغى عليهم في الأسابيع التي سبقت قرار بايدن (81 عاما) سحب ترشحه ودعم هاريس للحلول بدلا منه.

وسترافق مؤتمر الحزب إجراءات أمنية مشددة مع توقع نزول عشرات الآلاف الى شوارع شيكاغو احتجاجا على موقف الإدارة الديمقراطية الداعم لإسرائيل في الحرب المتواصلة على قطاع غزة والتي تسببت بأزمة إنسانية كارثية.

ويتوقع أن تبدأ التحركات الأحد وتستمر حتى الخميس، مع تجمعات حاشدة مرجحة الإثنين والأربعاء على وجه الخصوص.

ويأتي مؤتمر الحزب في خضم حملة انتخابية حافلة بالأحداث تعدّ من الأكثر اضطرابا في التاريخ الحديث، تخللتها محاولة اغتيال لترامب وانسحاب بايدن (81 عاما) المفاجئ.

ويواجه ترامب (78 عاما) صعوبة في التأقلم مع انسحاب بايدن، بعدما تمحورت استراتيجية حملته حول تقدّم سن الرئيس الديمقراطي وتراجع قدراته الذهنية. الا أن اختيار هاريس (59 عاما) جعل ترامب بين ليلة وضحاها، أكبر المرشحين سنا في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

وكثّف الملياردير الساعي للعودة إلى البيت الأبيض بعد ولاية أولى بين العامين 2017 و2021، من انتقاداته الشخصية لهاريس، على رغم مناشدة الجمهوريين له التركيز على العناوين الانتخابية لا الهجمات الشخصية.

وخلال مؤتمر انتخابي في بنسلفانيا السبت، سخر ترامب من ضحكة هاريس ووصفها بأنها "شيوعية" و"مجنونة". كما انتقد صورة لها على غلاف مجلة تايم، وأصر على أنه "يبدو أجمل منها بكثير".



