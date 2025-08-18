رامافوسا وبوتين يناقشان هاتفيا الحرب الروسية في أوكرانيا

يعقد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الجاري، لمناقشة الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا وجهود إنهائها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجنوب أفريقية فينسنت ماجوينيا اليوم الإثنين، إن بوتين هو من بادر بخطط إجراء المكالمة وسوف يطلع رامافوسا بشأن تفاصيل رحلته إلى ولاية ألاسكا الأمريكية الأسبوع الماضي وفيها ناقش الصراع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان رامافوسا الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، بين قادة العالم الذين سعوا للتوسط في إنهاء القتال الذي اندلع عندما غزت روسيا أوكرانيا في 2022.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع ترامب في واشنطن في وقت لاحق من اليوم الإثنين، برفقة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي.

وأجرى رامافوسا الذي أبقى على موقف غير متحيز بشأن الصراع، محادثات سابقا مع زيلينسكي وترامب وبوتين ودعا في وقت سابق من الشهر الجاري لوقف إطلاق النار.