نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يرتكب جريمة مزدوجة ضد الصحفيين

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يشن فقط حرب إبادة على السكان في قطاع غزة، بل يستهدف أيضًا الرواية الفلسطينية والإعلاميين الذين ينقلون حقيقة ما يحدث، في محاولة لفرض روايته على الرأي العام العالمي.

وأضاف في تصريحات من داخل خيمته الواقعة في منطقة المواصي بخان يونس، مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ منزله الذي كان يسكنه مع عائلته قد دُمّر بالكامل ضمن حملة واسعة طالت أكثر من 350 ألف منزل.

وأوضح أن محافظتي رفح وخان يونس قد تم محوهما بالكامل من الخريطة بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأشار الأسطل إلى أن المنطقة التي يُسمّيها الاحتلال "المنطقة الإنسانية" في مواصي خان يونس، والتي لا تتجاوز عمقها كيلومتر واحد وطولها أربعة كيلومترات ونصف، تضم الآن أكثر من 700 ألف نازح يعيشون في ظروف إنسانية صعبة داخل الخيام.

ولفت إلى أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان ما جرى من تهجير للفلسطينيين في عام 1948، مؤكدًا أن العالم لم يرَ أو يسمع عن مأساة مليون فلسطيني آنذاك، وهو ما يتكرر اليوم، لكن بوجود التكنولوجيا الحديثة التي لا تزال إسرائيل تحاول عرقلة استخدامها لإخفاء الحقيقة.

وفي ما يتعلق باستهداف الصحفيين، أوضح نائب نقيب الصحفيين أن الاحتلال يمارس حربًا مزدوجة الأولى بمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، والثانية من خلال الاستهداف المباشر للصحفيين المحليين الذين ينقلون الحقيقة من الميدان.

وأشار إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين وصل إلى 238 صحفيًا من أصل 1050، إضافة إلى أكثر من 500 إصابة، وجميعهم يعيشون في ظروف غاية في الخطورة داخل خيام النزوح.



