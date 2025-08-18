فقدان 25 شخصًا على الأقل بعد انقلاب قارب في شمال غرب نيجيريا

أعلنت السلطات، اليوم الاثنين، أن 25 شخصاً على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب في نهر بشمال غرب نيجيريا.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، في بيان لها، إن الحادث وقع أمس الأحد، أثناء نقل القارب أشخاصاً إلى سوق في ولاية سوكوتو.

وأشارت الوكالة إلى إنقاذ 25 شخصاً.

وتعتبر مثل هذه الحوادث شائعة في المجتمعات النائية خلال موسم الأمطار بنيجيريا، وغالباً ما تنتج عن الحمولة الزائدة وسوء صيانة السفن .

ويقول المحللون، إن كثيراً من القوارب تعمل بدون وجود سترات نجاة على متنها.

ولقي 25 شخصا على الأقل حتفهم الشهر الماضي، عندما انقلب قارب كان ينقل أشخاصاً إلى سوق في وسط شمال نيجيريا.