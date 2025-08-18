قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو بعد اجتماع واشنطن

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الاثنين، إن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لعقد مؤتمر بتقنية الفيديو كونفرانس يوم غد الثلاثاء، في أعقاب اجتماع رفيع المستوى حول حرب أوكرانيا في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يشارك جميع قادة الدول الـ27 في المؤتمر المقرر عقده في الساعة الواحدة مساءً بالتوقيت المحلي "11:00 بتوقيت جرينتش".

ومن المتوقع أيضاً مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر.

وسيُعقد المؤتمر بعد حضور عدة قادة أوروبيين -من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني- قمة في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بعد أيام فقط من استقبال ترامب الدافئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في ألاسكا، في أول لقاء لهما منذ أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا الشامل في فبراير 2022.

وأعربت ميلوني، في كلمة لها قبل محادثات البيت الأبيض، عن تفاؤل حذر اليوم الاثنين، بشأن احتمالات التوصل لاتفاق سلام.

وقالت في واشنطن: "بعد 3 سنوات ونصف السنة لم تظهر فيها روسيا أي بادرة للحوار على الإطلاق وطالبت كييف بالاستسلام، هناك أخيراً أمل في الحوار".

وأضافت ميلوني: "أعتقد أننا بحاجة لدراسة جميع الحلول الممكنة، لضمان السلام والأمن لدولنا ".