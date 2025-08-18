الحكومة العراقية: مقبرة الخسفة الجماعية في نينوى شاهد على إجرام داعش

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، دعمها لكل الجهود الفنية والقانونية من أجل التعرّف على الضحايا الأبرياء في مقبرة الخسفة الجماعية التي تضم رفات آلاف من الابرياء الذين قضوا برصاص تنظيم داعش بعد منتصف عام 2014 وخدمة ذويهم وحقوقهم كافة إلى جانب العمل على توثيق هذه الجريمة النكراء وتعريف العالم بحجمها.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، في بيان صحفي، "إن الشواهد والأدلة على إجرام عصابات داعش الإرهابية تستمر بالظهور حتى بعد سنوات من هزيمتها واندحارها وتطهير أرض العراق من دنس عناصرها الذين جسدوا أسوأ انحراف فكري شهدته منطقتنا منذ قرون، وما رافق ذلك من احتلال التنظيمات الإرهابية لمناطق واسعة في محافظاتنا".

وأضاف: "يوم بعد آخر يترسخ، بمزيد من الدلائل، حجم الوحشية التي مارسها الإرهاب وقد مثلت امتداداً للممارسات الدكتاتورية التي ارتكبها النظام المباد ضد أبناء شعبنا، ويتأكد أيضاً حجم انتصار العراقيين المشرّف، وأن الدماء الغالية التي ضحّت من أجل الإنتصار لم تذهب سدى" .

وكان عبد القادر الدخيل محافظ نينوى أعلن أمس الأحد البدء في المرحلة الأولى من عمليات الحفر والبحث عن رفاة نحو 20 ألف شخص في موقع الخسفة جنوبي محافظة نينوى قتلوا برصاص تنظيم داعش بعد سيطرته على محافظة نينوى ما بين عام 2014 إلى 2017.