تباين مؤشرات الأسواق العالمية قبيل اجتماع ترامب مع زيلينسكي

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وأظهرت الأسواق رد فعل محدودا تجاه القمة غير الحاسمة التي عقدها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الماضي.

كما يترقب المستثمرون مؤشرات من الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي البنوك المركزية، الذي سيعقد في جاكسون هول بولاية وايومنج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتراجع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 2ر0% ليصل إلى 26ر24303 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5ر0% ليصل إلى 74ر7881 نقطة.

واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني دون تغيير تقريبا عند 31ر9137 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 1ر0 %.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 8ر0% ليصل إلى 31ر43714 نقطة.

وتخلى مؤشر هانج سنج في هونج كونج عن مكاسبه المبكرة، ليتراجع بنسبة 4ر0 % ليغلق عند 85ر25176 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% ليصل إلى 44ر3732 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له منذ عقد.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 30ر8959 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5ر1% ليصل إلى 28ر3177 نقطة، متأثرا بعمليات بيع مكثفة لشركات تصنيع أشباه الموصلات، من بينها "سامسونج إلكترونيكس"، التي تراجعت أسهمها بنسبة 2ر2%.

وتراجعت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 3ر3%، وسط قلق المستثمرين من احتمال فرض الولايات المتحدة المزيد من الرسوم الجمركية على رقائق الكمبيوتر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كلمة الجمعة المقبل في مؤتمر السياسات الاقتصادية.

وتتزايد التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في سبتمبر، على الرغم من أن التقارير المتباينة حول الاقتصاد الأمريكي قد أضعفت هذه التوقعات إلى حد ما.

وتباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الجمعة الماضي، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0% ليصل إلى 80ر6449 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 12ر44946 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4ر0% ليصل إلى 98ر21622 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 7 سنتات ليصل إلى 87ر62 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 3 سنتات ليصل إلى 88ر65 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 37ر147 ين ياباني من 18ر147 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1682ر1 دولار من 1703ر1 دولار.