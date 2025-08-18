قصور الثقافة تطلق الدورة الثالثة من ورشة أنت الأثر التدريبية

قصور الثقافة تناقش" استراتيجيات مواجهة التوتر" في افتتاح البرنامج التدريبي "أنت الأثر" بمصر الجديدة



شهد قصر ثقافة مصر الجديدة، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من الورشة التدريبية "أنتِ الأثر"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية قدرات الكوادر الثقافية ورفع كفاءتهم المهنية.

وأوضحت أميمة مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، أن الورشة تهدف إلى تقديم رؤى قيمة حول كيفية التعرف على العلامات النفسية والجسدية المرتبطة بالضغوط، مع التعريف بالاستراتيجيات الفعالة للتغلب على الضغوط وإدارتها.

وأضافت أن الضغوط أمر لا مفر منه في الحياة، ولا تقتصر آثارها على الصحة النفسية فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الجسدية أيضا، مشيرة إلى أن كل فرد قادر على قيادة حياته بصورة متوازنة من خلال إتقان هذه الاستراتيجيات وتطبيقها بمهارة، متمنية للمشاركات تحقيق أقصى استفادة على الصعيدين المهني والشخصي.

من ناحيتها، تحدثت الدكتورة نهى سويلم، استشاري التدريب المؤسسي، عن أهمية مهارة ضبط النفس في المواقف العصيبة، ودورها في تقليل مستويات التوتر وتيسير أعباء الحياة اليومية، مشيرة إلى أن استجابة الأفراد للضغوط تختلف من شخص لآخر، وذلك حسب الشخصية والعوامل الوراثية والبيئية والصحية.

واختتمت المحاضرة بحديث عن آليات لمواجهة الضغوط وإدارة الإجهاد النفسي والعصبي، مؤكدة على ضرورة ضبط المشاعر والانفعالات والوعي بها من أجل حياة بدون قلق أو توتر.

تعقد الورشة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، لعدد من العاملات بهيئة قصور الثقافة، وتستمر حتى 21 أغسطس الحالي، ويشمل برنامجها مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تركز على تعزيز قدراتهن وتزويدهن بأحدث المعارف والأساليب التي تساعدهن على أداء أدوارهن في نشر الثقافة والتواصل الفعال مع الجمهور.