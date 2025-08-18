نقص المهارات الرقمية يعيق تحديث المصانع البريطانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر تقرير أن شركات التصنيع البريطانية تتخلف عن المنافسين الدوليين على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى تراجعها في جداول الأتمتة العالمية.

وحذر التقرير من أن استخدام الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي ضعيف، وأن تدريب الأفراد على المهارات الرقمية ذات الصلة هو أقل بكثير مما هو مطلوب للحاق بالركب، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وذكر التقرير الصادر عن (ميك يو كيه أند سيج) إن ما يقرب من نصف المصنعين البريطانيين يعتبرون نقص المهارات التقنية أكبر عقبة أمام تحسين استخدامهم للتقنيات المتقدمة المبتكرة.

وغالبا ما تتوقف المشاريع التي تبدأ بعد مرحلة التنفيذ لأن الشركات لا يمكنها العثور على المساعدة والمشورة التي تحتاجها لجعل التقنيات تعمل بشكل جيد.

وقال سيموس نيفين، كبير الاقتصاديين في ميك يو كيه:"مرة تلو الأخرى، نسمع من المصنعين الصغار والمتوسطين أنهم حريصون على تبني تقنيات جديدة ولكن يتم إعاقتهم بسبب الدعم المجزأ، وأنظمة التمويل المعقدة، ونقص التدريب على المهارات الرقمية المناسبة التي يمكن الوصول إليها".

وتابع "إذا أردنا إطلاق دفعة بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني (203 مليار دولار) للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام 2035، يجب علينا أن نجعل من السهل على (الشركات الصغيرة والمتوسطة) تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي".

وقال متحدث باسم الحكومة:"نحن نتخذ مجموعة من الإجراءات لإزالة الحواجز التي تعيق النمو وإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في اقتصادنا، بما في ذلك من خلال خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي".

وأضاف "كما قدمت استراتيجيتنا الصناعية الحديثة خططا طموحة لدفع النمو والاستثمار في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ستضمن خطتنا للتغيير أن تظل بلادنا أفضل مكان للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية".