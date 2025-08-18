الخارجية الإيرانية: لا نقبل بمساس سيادة أرمينيا أو تغيير حدودها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران "حساسة تجاه وجود اللاعبين من خارج المنطقة في القوقاز"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الاثنين.

وحول آخر المستجدات في جنوب القوقاز، قال بقائي في تصريحات أدلى بها ردا على الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "أوضحنا بشكل صريح أننا حساسون تجاه وجود اللاعبين من خارج المنطقة، وقد نقلنا هذا الموقف بوضوح إلى أصدقائنا في أرمينيا واستمعنا إلى توضيحاتهم. قيل لنا إن شركة ما سيتم تسجيلها وفق القوانين الأرمينية".

وتابع: "البيان المشترك بين البلدين شدد على احترام وحدة الأراضي وعدم المساس بالحدود. من وجهة نظرنا، أي عملية لفتح المعابر أو إزالة العوائق الحدودية لا يجب أن تمسّ بالحدود المعترف بها دولياً أو تتعارض مع سيادة أرمينيا الوطنية".

وعن التطورات الإقليمية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن "أبرز ما يجري حاليا هو استمرار جريمة الإبادة في فلسطين المحتلة بلا توقف. خلال الأيام الماضية شهدنا قرار الكيان الصهيوني بفرض حصار كامل على غزة وإخلائها، حيث يُقتل يوميا ما لا يقل عن 80 إنسانا بريئا".

وأضاف: "السبت الماضي استهدف الكيان الصهيوني مناطق في اليمن، ونحن ندين ذلك بشدة. استهداف البنى التحتية يُعد جريمة حرب".

وحول ما يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" ورؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتشكيل ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، قال بقائي: "أعتقد أن طبيعة النزعة التوسعية والهيمنة لدى هذا الكيان باتت أوضح لشعوب ودول المنطقة أكثر من أي وقت مضى. الخطة التي تحدث عنها رئيس وزراء الكيان، والتي نعلم أنها في تصوّرهم تشمل أجزاء واسعة من الأراضي الإسلامية، تكشف أن التوسّع بالنسبة لهم لا يعرف حدودا".

وأضاف: "في الوقت الذي يستمر فيه الكيان بارتكاب جريمة الإبادة، فإن طرح مثل هذه التصريحات الطامعة في أراضي دول المنطقة يمثل تهديدا مباشرا للمنطقة، وهو ما جعل بلدانها أكثر يقظة وتحسّبا".

وفي رده على سؤال وكالة تسنيم حول ما يُشاع بشأن إغلاق بعض السفارات الأجنبية في طهران، أوضح بقائي: "هذه الشائعات أُطلقت قبل أسبوعين، وتكررت أمس بعد وداع السفير الألماني. لكن الحقيقة أن أياً من السفارات التي قيل إنها مغلقة لم تُغلق أبوابها. بعض السفارات خفّضت مستوى أنشطتها القنصلية منذ الحرب، لكن ذلك لا يعني أنها توقفت عن العمل. السفارات الثلاث المعنية ما تزال مفتوحة، وما يُشاع غير صحيح".

وعن ما قيل بشأن وساطة مصرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "هذا غير صحيح، علاقتنا مع الوكالة قائمة. الأسبوع الماضي قام أحد نواب الوكالة بزيارة إلى طهران، وأجرينا محادثات لوضع آلية تعاون جديدة. صحيح أن مستوى العلاقات تأثر بالأحداث الأخيرة، لكننا ما زلنا على تواصل مباشر، ومندوبنا في فيينا على اتصال دائم بالوكالة".