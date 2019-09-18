بعد أن أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الألماني الذي سيدير مباراة كأس السوبر المصري، بعد غد الجمعة، بين الأهلي والزمالك باستاد برج العرب في الإسكندرية، ويتكون من فيلكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، نعرض لكم أبرز محطاته في التحكيم.

بريش هو حكم ألماني الجنسية ومن مواليد 1975 بمدينة ميونيخ، وهو حكم دولي من عام 2007، وأدار ما يقرب من 670 مباراة خلال مسيرته التي انطلقت منذ عام 1993.

بريش جاء إلى مصر من قبل وأدار مباراة نهائي الكأس 2009 - 2010 بين الأهلي و حرس الحدود والتي انتهت بتتويج الأخير بركلات الترجيح (5-4).

كما حكم بريش مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي والذي توج به الأبيض بعدما تغلب على الزعيم (2-1).

أدار بريش العديد من المباريات بمسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فهو صاحب الطرد الأول في تاريخ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خلال مباراة دور المجموعات بالموسم الماضي أمام فالنسيا.

يذكر أن بريش كان قد أدار مساء أمس الثلاثاء مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة الريدز 2-0.