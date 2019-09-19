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بومبيو: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لتشكيل تحالف لردع إيران

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 11:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 11:54 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين من أجل تشكيل تحالف لردع إيران، ليؤكد مجددًا أن الجمهورية الإسلامية هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بومبيو قوله للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى السعودية للاجتماع مع كبار المسؤولين بالمملكة، إنه من غير المرجح أن يكون الهجوم قد جاء من اليمن أو العراق.

وكانت مرافق نفطية تابعة لشركة "أرامكو" الحكومية في المنطقة الشرقية بالسعودية تعرضت لغارات جوية، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وتبنى الحوثيون في اليمن مسؤولية الهجمات، فيما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم اعتزام بلاده تشديد العقوبات على إيران "بشكل جوهري".
ودعت السعودية رسميًا خبراء دوليين، بينهم خبراء تابعون للأمم المتحدة، إلى المشاركة في التحقيقات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي في وقت سابق اليوم الأربعاء "لدينا أدلة على أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن ونفذ بصواريخ إيرانية، رغم أن الحوثيين قد اعلنوا المسؤولية عن الهجوم".


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