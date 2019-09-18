كلوب بروج يتعادل مع جالطة سراي سلبيا بدوري الأبطال

خيم التعادل السلبي على لقاء كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

ويلتقي جالطة سراي في الجولة القادمة التي ستجرى في الأول من أكتوبر الماضي، مع ضيفه باريس سان جيرمان، فيما يحل جالطة سراي ضيفا على ريال مدريد بالجولة ذاتها.