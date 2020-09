فيديو - ثنائي ريال مدريد يصلان لندن تمهيدا للانتقال لـ توتنهام

وصل جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون، ثنائي فريق ريال مدريد الإسباني، إلى لندن تمهيدًا للتوقيع مع توتنهام الإنجليزي.

ونشر موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، فيديو لبيل وريجيلون بعد وصولهما إلى لندن

وقال الموقع: "بيل وريجيلون في طريقهما إلى ملعب تدريبات توتنهام من أجل توقيع العقود".

وأكد الموقع، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز، يرغب في ضم ريجيلون، لتعزيز مركز الظهير الأيسر، والمنافسة على الألقاب ومركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا؛ كما يريد إعادة بيل لتعزيز هجوم الديوك اللندنية.

ومن المتوقع أن ينتقل ريجيلون إلى توتنهام في صفقة بيع نهائي، بينما سيلعب بيل للسبيرز على سبيل الإعارة.

Gareth Bale & Sergio Reguilon on their way to Tottenham Hotspur's training ground to sign for the club! ✍️ pic.twitter.com/hICgNSO455