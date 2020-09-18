الشارقة يهزم الدحيل برباعية ويحقق أول فوز له بدوري أبطال آسيا

حقق فريق الشارقة الإماراتي أول فوز له في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بتغلبه على الدحيل القطري 4 / 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بغرب القارة، والتي تستأنف في العاصمة القطرية الدوحة حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وتقدم الدحيل عن طريق عبد الله عبد السلام في الدقيقة 12، قبل أن يسجل خالد باوزير هدف التعادل للفريق الإماراتي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 62 سجل ماجد سرور الهدف الثاني للشارقة، قبل أن يسجل المعز علي هدف التعادل للدحيل في الدقيقة 70.

وسجل إيجور كورنادو الهدف الثالث للشارقة من ركلة جزاء في الدقيقة 75، قبل أن يضيف كايو لوكاس الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت المباراة طرد المدافع المغربي مهدي بنعطية لاعب الدحيل بعد تدخل على كورنادو لاعب الشارقة في الدقيقة 58.

ورفع الشارقة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد الدحيل عند ست نقاط في المركز الثاني، في المجموعة الثالثة التي يتصدرها التعاون السعودي بالرصيد ذاته من النقاط وبفارق الأهداف عن الفريق القطري، فيما يتذيل بيرسبولس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

بدأت المباراة بضغط كبير من جانب فريق الدحيل، الذي أراد أن يسجل هدفا مبكرا يربك به حسابات خصمه.

على الجانب الآخر التزم الشارقة بمنطقة جزائه، رغبة منه في امتصاص ضغط منافسه ومن ثم شن الهجمات المرتدة على مرماه.

لكن التزام الشارقة بمنطقة جزائه، لم يمنع من تسجيل الدحيل للهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق عبد الله عبد السلام.

وسجل عبد السلام الهدف بعد أن تلقى تمريرة خارج منطقة الجزاء من زميله المهاجم المعز علي، ليتسلم الكرة ويسددها قوية في أعلى منتصف مرمى عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة.

ولم تمض أكثر من ست دقائق على هدف التقدم للدحيل، حيث نجح الشارقة في تسجيل هدف التعادل عن طريق خالد باوزير الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل بابكر ندياي حارس مرمى الدحيل في الإمساك بها بشكل صحيح لتهز شباك فريقه في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 20 سدد المعز علي كرة أرضية زاحفة، لكن الحوسني نجح في الإمساك بها وإبعاد الخطر عن مرمى فريقه.

وبعد أن سجل الهدف، تراجع الشارقة إلى منطقة جزاءه مرة أخرى، خاصة وأن الفريق القطري كان يهاجم بكل خطوطه محاولا تسجيل هدف آخر قبل نهاية الشوط الأول.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 / 1 بين الشارقة والدحيل.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل الدحيل برغبة كبيرة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك الشارقة.

على الجانب الآخر كان الفريق الإماراتي مركزا بشكل كبير على تبادل الكرات في المساحات الخالية في الدحيل.

وفي الدقيقة 58 تلقى المغربي مهدي بنعطية مدافع الدحيل البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك بعد أن اصطدم ذراعه بوجه إيجور كورنادو لاعب الشارقة ليقرر الحكم منحه البطاقة الحمراء المباشرة.

واستغل الشارقة النقص العددي في صفوف الدحيل، ليسجل الهدف الثاني عن طريق ماجد سرور، الذي تابع كرة سددها كورنادو من ضربة حرة مباشرة وارتدت من عارضة مرمى ندياي، ليتابعها بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 62.

وشن الدحيل العديد من الهجمات للعودة إلى المباراة مرة أخرى، وكان له ما أراد عن طريق هدافه المعز علي الذي تلقى تمريرة من زميله محمد مونتاري، ليسدد كرة في منتصف مرمى الحوسني معلنا عودة فريقه إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة بعد عرقلة تعرض لها ويلتون سواريز لاعب الشارقة، لينفذها إيجور كورنادو بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثالث للشارقة.

ومع انهيار دفاع الدحيل في اللحظات الأخيرة من المباراة، نجح كايو لوكاس لاعب الشارقة في تسجيل الهدف الرابع بعد أن تسلم كرة من الجهة اليسرى لمرمى الدحيل ليسدد كرة أرضية زاحفة معلنا فوز فريقه برباعية.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها معلنا فوز الشارقة على الدحيل 4 / 2.