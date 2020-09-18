 ترامب: نضع أولوية قصوى لتطوير لقاح كورونا في أسرع وقت لاستعادة الحياة لطبيعتها - بوابة الشروق
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ترامب: نضع أولوية قصوى لتطوير لقاح كورونا في أسرع وقت لاستعادة الحياة لطبيعتها

دونالد ترامب - ارشيفية
دونالد ترامب - ارشيفية
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 10:16 م
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة إن هناك أولوية قصوى لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن لإنهاء أزمة الوباء واستعادة الحياة لطبيعتها.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن اللقاحات تخضع في الوقت الحالي للمراحل النهائية وأنه بمجرد الموافقة على لقاح ستكون الولايات المتحدة على استعداد لتوزيعه في غضون 24 ساعة.

وأكد أن مئات الآلاف من جرعات اللقاح ستكون متاحة كل شهر عند طرحه "ونتوقع وجود لقاحات كافية لكل الأمريكيين بحلول أبريل".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً "إننا سنصنع 100 مليون جرعة من اللقاح على الأقل بحلول نهاية العام، أو ربما أكثر بكثير" من هذا العدد، مشيرا إلى أن "هذه التقديرات تعتمد على عملية التصنيع الجارية".

وأكد ترامب أنه جرى تخصيص مبلغ 13 مليار دولار لمساعدة بورتريكو في مجالات من بينها النظام التعليمي.

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