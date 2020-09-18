تحرير 18 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بمركز العدوة بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة العدوة بالمنيا، 18 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة السلع والمعروضات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه قال اللواء محمد عزت، رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق، تنوعت المخالفات ما بين، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضرين لبقالتين تموينيتين مغلقتان في أوقات العمل الرسمية الخاصة بالبقالة التموينية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.