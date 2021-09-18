الشباب والرياضة تنظم ورشة عمل لمسابقة «بداية حلم» بدمياط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، برئاسة محمود أبو زهرة، ورشة عمل للتعريف بمسابقة "بداية حلم" التي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ جوائزها "مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيها مصريا" في مركز شباب الشيخ ضرغام بدمياط، تعتبر من مبادرات شباب مصر المجتمعية، والتي انطلقت في جميع المحافظات، من خلال الموقع الالكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماع.

وشملت ورشة العمل لتعريف بأهداف المسابقة ، والتي من بينها،تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية، وتدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية.

أيضا الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20 - 30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، وإعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.

وقد تم اعلان شروط الاشتراك في المسابقة، وعدد أفراد الفريق، الذي يتكون من 3 إلى 5 أفراد، من المرحلة العمرية 17 إلى 35 عام، ويلعب أحد أعضاء الفريق دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35، وكل فريق يشارك فيه الإناث والذكور، والمشاركة بمبادرة أو فكرة واحدة فقط، وشارك في ورشة العمل حوالي 60 شاب وفتاة من مختلف الأعمار.

حضر ورشة العمل، الدكتور السيد شحات أحمد سالم أخصائي الشباب، في الإدارة العامة للجامعات، التابعة للشباب والرياضة، وغادة الجابري مدير إدارة الشباب في محافظة دمياط، وقام بالتدريب، أحمد هشام أحد المدربين في مبادرة بداية حلم، ويشرف على المسابقة وينظمها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.