أطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على نتائج التحقيقات الأولية في شأن شحنة نيترات الأمونيوم، التي تم ضبطها اليوم بمنطقة بعلبك شرقي لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوزير الداخلية بسام مولوي فورعودته من البقاع وبعلبك حيث تفقد الشحنة المضبوطة.

وطلب ميقاتي من مولوي متابعة التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لكشف كل ملابساته.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد ضبطت في وقت سابق اليوم شاحنة محملة بـ 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، بمنطقة بعلبك شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، وهي نفس المادة التي تسببت في الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس العام الماضي.

وتوجه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي إلى منطقة سهل بدنايل التي تم نقل الشاحنة إلى منطقة آمنة بها، حيث تفقد مضبوطات شاحنة محملة بعشرين طنا من نيترات الأمونيوم ضبطتها وحدة بعلبك القضائية.