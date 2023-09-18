مصدر بالأهلي : لا صحة لنشوب خلاف بين الشناوي وإمام عاشور عقب مباراة السوبر

نفي مصدر بالأهلي وجود أي خلاف بين محمد الشناوي قائد الفريق وإمام عاشور الوافد الجديد عقب مباراة السوبر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "لا صحة لما ذكر في أحد البرامج على «قناة TEN» عن وجود أي خلاف أو مشادة بين محمد الشناوي وإمام عاشور عقب مباراة السوبر الأخيرة، وكل ماتردد عبارة عن قصة وهمية من خيال مقدم البرنامج".

وأضاف المصدر : "نفس البرنامج ادعى كذبا أن لاعبي الفريق رفضوا التوقيع على لائحة الفريق الجديدة التي وضعها خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي" مشيرًا أن جميع اللاعبين موقعون على اللائحة وهو نظام مطبق على الجميع.

واختتم المصدر تصريحاته، أن هناك اتجاه لدى الأهلي بتقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد البرنامج الذي اعتاد نشر الأخبار المغلوطة حول النادي الأهلي.