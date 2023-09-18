الحكومة الليبية تعتزم عزل المناطق الأكثر تضررا بدرنة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، المقدم طارق الخراز، اليوم الاثنين: "نعتزم تطبيق خطة لعزل المناطق الأكثر تضررا في مدينة درنة" التي اجتاحها الإعصار المتوسطي "دانيال"، إلى جانب مدن ومناطق أخرى شرقي البلاد.

وقال الخراز: "أسباب ذلك الإجراء كثيرة منها أن عزل المناطق الأكثر تضررا يمكننا من السيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع: "هناك تحذيرات من انتشار أوبئة نتيجة تحلل جثث البشر وكذلك الحيوانات في المياه الراكدة، وهي مياه في حذ ذاتها تشكل خطرا، حيث إنها خليط بين مياه الفيضانات التي شهدتها المنطقة ومياه الصرف الصحي المنفجر بسبب الإعصار".

وأضاف الخراز أن "مستوى الخدمات في المناطق المتضررة صفر، لذلك يستحيل الحياة فيها ولا داعي لبقاء أحد هناك"، مؤكدا أن "تواجد مواطنين بتلك المناطق يعيق جهود البحث عن الناجين أو انتشال جثث الضحايا".

- تحذيرات مسبقة

وكان مدير مركز البيضاء الطبي الدكتور عبد الرحيم مازق حذر، يوم الخميس، من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا، جراء تحلل الجثث الغير منتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

وأوصى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حيدر السايح، يوم السبت: "بتقسيم درنة إلى 3 مناطق وفق تصنيف المناطق المتضررة والهشة والآمنة؛ بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة".

كما أعلن حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات بعد ارتفاع عدد حالات التسمم بالمياه غير الصالحة للاستهلاك إلى 150 حالة.

واجتاحت العاصفة "دانيال"، في 10 سبتمبرالجاري، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، وخلفت 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).