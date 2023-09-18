تركي آل الشيخ يرد على شراء السعودية للقوى الناعمة: لا ترخصوا الناس

ردّ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الآراء التي تقول إن المملكة تشتري القوى الناعمة من رياضيين وفنانين وإعلاميين من كل الجنسيات.

وأجاب خلال مقابلة مع برنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد، أن كل دوريات العالم تحرص لأنْ تصير على أعلى مستوى، تحقيقا لجودة الحياة لمواطنيها، ولجذب السياحة.

وأضاف: «لم نسمع هذه الأصوات مع الصين أو الولايات المتحدة أو الدوري الإنجليزي الذي كان ضعيفا في التسعينات قبل دخول مستثمرين خليجيين وغير خليجيين وعملهم على تقويته».

وأشار إلى استحواذ الدوري الإنجليزي على الكثير من لاعبي الدوري الإيطالي الذي كان أقوى في تلك الفترة، معقبا: «لم نسمع مثل هذه الأصوات (آنذاك).. لماذا نسمعها (الآن) مع السعودية».

وأشار إلى أن جمع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كريم بنزيما في دوري واحد يبعث على الشعور بالفخر للمواطن السعودي والعربي، متحدثا عن مدرجات كاملة العدد في المباريات.

ولفت إلى أنّ استقدام هذه العناصر يساهم في نقل صورة صحيحة عن السعودية، وهو ما يكلف المملكة أموالا كبيرة، لكن الأمر يعتبر عاديا.

وضرب أمثلة على ذلك بأن أي لاعب ينتقل إلى باريس سان جيرمان (إدارة قطرية / ناصر الخليفي) أو مانشستر سيتي (إدارة إماراتية / الشيخ منصور بن زايد) أو إلى الدوري الأمريكي تُدفع فيه مبالغ كبيرة، وبالتالي فإن استقطابهم يتطلب تكلفة كبيرة لتحقيق مميزات أخرى.

أما عن الفنانين، فقد ردّ تركي آل الشيخ قائلا: «مين الفنانين اللي بنشتريهم.. خلال 4 سنوات، إيه اللي استفدناه غير المحتوى المقدم وإسعاد زوارنا من الفنانين».

وتابع: «لا ترخصوا الناس ولا تحسسوهم إنهم سلعة يُباعوا ويُشتروا.. الناس مش كلهم كده.. لا تكثروا من ثقافة إن الإنسان بيروح علشان الفلوس.. صحيح الفلوس جزء مهم من المعادلة لكن إنت لو اتعرضت لك ربع الفلوس دي هتيجي جري.. بس مش هنعرضلك».