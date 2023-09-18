قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، إنّ الكيلو جرام من الأرز يخرج من المضارب (الجملة) بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن سعر الكيلو في المحال لا يتجاوز 24 جنيها، موضحا أن مناطق محدودة جدا هي التي تسجل سعر 29 أو 30 جنيها.

وأشار إلى أنه من المتوقع تراجع سعر الأرز في الفترة المقبلة، معقبا: «البلد فيها خير كبير جدا»، ووعد المواطنين بهبوط الأسعار واستقرارها في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ونوه بأن الكمية المعروضة ستكون مناسبة بشكل كبير، بما يتيح لأي مواطن شراء ما يرغب فيه، محذرا من تحريض يُثار حاليا بهدف تخزين الأرز.

وطالب الدولة، بألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات التي تشكل ضررا على السوق.



