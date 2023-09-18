نائب محافظ البحيرة تتفقد سيارات محملة بمواد غذائية قبل انطلاقها للقرى الأكثر احتياجا في 4 مدن

أطلقت اليوم الإثنين، محافظة البحيرة قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معًا ضد الغلاء" بالأسعار الاقتصادية المخفضة بنسبة تصل إلى 20%.

وتفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تلك القوافل قبل انطلاقها من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.

وتضم القوافل 17 سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وبنسب تخفيض 20%، والتي ستجوب مختلف القرى الأكثر احتياجًا بمراكز (دمنهور - إيتاي البارود - أبو المطامير - ادكو).

وأكدت نائب المحافظ، حرص الدولة على توفير كل أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعًا غذائية، ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية، وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في فتح المنافذ لعرض وبيع كل المنتجات والسلع الغذائية، واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق، ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية التموينية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار، وإحكام السيطرة على الأسواق ضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق.