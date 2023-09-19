موفد قناة العربية عن آثار دانيال بليبيا: ما رأيناه لا يمكن أن يُوصف

قال ليث البزاري، موفد قناة العربية في درنة، إن الوضع صعب للغاية في المدينة الليبية، ولكن الكوارث الطبيعية لا ترحم، وما رأيناه لا يمكن أن يُوصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن الوصول لمكان السد المنهار بمدينة درنة كان أمرًا شديد الصعوبة، وما اضطره إلى النزول من اليابسة إلى مستوى السد المنهار 25 مترًا، خلا تغطيته الميدانية في ليبيا، هذا إلى جانب تجريف المياه للسد كما جرفت المدينة، منوهًا بأن كل شيئًا انقطع في ليبيا منذ الأيام الأولى للكارثة الإنسانية.

وذكر أن المساعدات تصل إلى الدولة الليبية من كل دول العالم، في مقدمتها السعودية ومصر والأردن وتونس، وإسبانيا، لافتًا إلى أن الأولوية اليوم للسلطات الليبية، هو استكمال البحث عن ضحايا وناجين قد يكونوا موجودين تحت الأنقاض.

ووصلت أمس الأحد، حاملة المروحيات الميسترال إلى دولة ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري العاصفة دانيال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وتعرضت ليبيا لإعصار مدمر، أسفر عن فيضانات جرفت أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية، وأسفرت عن وفاة الآلاف بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.