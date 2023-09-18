أمين حزب حماة وطن: مبادرة حياة كريمة حالة احتضان نفسي للمواطن الذي عانى من الإهمال

قال الدكتور عمرو سليمان أمين عام أمانة اللجان النوعية بحزب حماة وطن، إن من لا يعيش معنا لا يُنظر علينا، فمن 2011 وما بعدها هناك دول تنهار إذا واجهت ما وجهته مصر وانتصرت عليه، يوما ما استسغنا القبح، لكن اليوم حين نتحدث عن التنمية في مصر فنحن نتحدث عن الهوية البصرية للمدن المصرية، عن الهوية البصرية للقرى وتبطين الترع وزيادة كمية المياه للزراعة التي قضت على مشكلة أولوية الري.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن "حياة كريمة" كانت حالة من الاحتضان النفسي قبل المادي للمواطن الذي عانى من الإهمال لعقود طويلة، فاتورة كبيرة من التنمية تسدد، هذه التركة أخذناها وحولناها لمنتجات، برامج الرعاية الاجتماعية هي منتجات، العاصمة الإدارية وهدف الخروج من العاصمة القديمة وخلخلة التكتلات السكانية حول الوزارات هذا منتج للتنمية.

وذكر أن مصر اليوم لا تتحدث من موقف المدافع، فهذه القيادة السياسية وهذا الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤسس لوطن يستمر، وقال في زيارته لبني سويف إن المواطن هو بطل روايتنا، والإرث السلوكي على مدى سنوات من خروقات وفساد تصوبه الدولة حاليا.