قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في بيت لحم

اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 18 فلسطينيا، من محافظة بيت لحم في حملة مداهمات واسعة، نفذتها في قريتي حوسان وواد فوكين.

ووفقاً لمصادر أمنية فلسطينية تحدثت لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فإن الاعتقالات والاحتجازات شملت مناطق مختلفة من المحافظة، وكان النصيب الأكبر منها في قرية حوسان غرباً، حيث تم اعتقال واحتجاز 17 شخصا من القرية بينهم أشقاء، وأفرجت عن 14 منهم بعد احتجازهم لعدة ساعات والتحقيق معهم وضربهم وتهديدهم، بينما أبقت على اعتقال كلا من: معتز طارق حمامرة، ومنتصر جمال شوشة، ومحمود عادل شوشة.

كما تم اعتقال الشاب أرسلان مناصرة (20 عاماً) من قرية واد فوكين غرب بيت لحم.

وفي السياق، أكد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، تأجيل الدوام المدرسي في كافة مدارس القرية الى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات.

كما قامت قوات الاحتلال بتوزيع منشورات هددت فيها بتنغيص حياة الفلسطينيين في حوسان من خلال الاقتحامات المتكررة والاعتقالات ومداهمة المنازل، في حالة ما أسمته، استمرار "أعمال المقاومة" ورشق الحجارة وتعريض حياة المستوطنين للخطر.

تأتي هذه الحملة في إطار تصعيد مستمر من قبل قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث تتزايد الاعتقالات والمداهمات بشكل متكرر.

إلى ذلك، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عددا من كادر الهيئة التدريسية في مدرستين بقرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفادت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من معلمي ومعلمات مدرستي توافق المختلطة الثانية، وذكور الجبعة الثانية على الحاجز العسكري المنصوب على مدخل القرية الرئيسي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد بدء الدوام المدرسي.

يشار أن الاحتلال ومستعمروه صعدوا من اعتداءاتهما على المدارس خاصة الواقعة على نقاط التماس، وكان آخرها قبل يومين إذ اعتدى مستعمرون على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.