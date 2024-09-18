أكدت شركة «جولد أبولو» التايوانية أنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة «بيجر» التي انفجرت في لبنان وسوريا، ولكنها كانت من صنع شركة مقرها في عاصمة هنغاريا بودابست.

وقالت الشركة إن أجهزة النداء «أيه آر-924 بيجرز» التي يستخدمها «حزب الله»، تم إنتاجها وبيعها من قبل شركة «باك»، التي تم تفويضها لاستخدام العلامة التجارية لشركة «جولد أبولو» في بعض المناطق.

وأضافت: «تم تصنيع أجهزة النداء من قبل شركة باك كونسلتينغ كيه إف تي، ومقرها بودابست»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم».

وجاء في البيان: «وفقا لاتفاقية التعاون، فإننا نسمح لشركة (باك) باستخدام علامتنا التجارية لبيع المنتجات في مناطق محدّدة، ولكن تصميم وتصنيع المنتجات هي مسئولية باك وحدها».

ويعتقد خبراء أن المواد المتفجرة تم وضعها في أجهزة البيجر قبل تسليمها واستخدامها في عملية تسلّل متطورة لسلسلة التوريد.

من جهته، قال رئيس شركة «جولد أبولو» شو تشينج كوانج، للصحفيين الأربعاء، إن شركته لديها اتفاقية ترخيص مع «باك» على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف: «لقد تعاونت هذه الشركة معنا وتمثل العديد من منتجاتنا.. أرادوا أيضا صنع أجهزة النداء الآلي وسألوني عما إذا كان بإمكانهم استخدام اسم علامتنا التجارية»، مشيرا إلى أن المنتجات المتورطة في الانفجار صممتها شركة باك.

هذا ولم يكشف شو وممثلو «جولد أبولو» الآخرون عن مزيد من التفاصيل حول «باك» ولم يقدموا أي دليل على الاتفاق. وعندما تم الضغط عليهم للحصول على معلومات حول «باك»، التزم شو الصمت وغادر.