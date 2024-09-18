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أعداد جريدة الشروق
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الفلسطينيون يدفعون نحو قرار في الأمم المتحدة بشأن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 2:43 ص

دعا الفلسطينيون الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت على قرار يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

وقال ممثل فلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في نيويورك: "يرجى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، مع القانون الدولي ومع الحرية ومع السلام. البديل هو ما تشاهدونه كل يوم على شاشات التلفاز وما يعانيه الشعب الفلسطيني في لحمه ودمه".

ويهدف القرار الفلسطيني إلى زيادة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطلب عدد من الدول عقد جلسة لأكبر هيئة أممية، التي بدأت الثلاثاء أعمال دورتها السنوية رقم 79. ويهدف مشروع القرار إلى تنفيذ رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن النزاع في الشرق الأوسط، مع توقع التصويت اليوم الأربعاء.

وينص القرار على أن على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
 

 
 

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