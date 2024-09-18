ملك الأردن يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان، اليوم الأربعاء، وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وبحث الملك المستجدات بالمنطقة مع الوفد، الذي يرأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك وفقًا لما نشرته ووكالة «وفا».

وحذر الملك من تداعيات استمرار الحرب على غزة، ومن خطورة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على أهمية دور اللجنة في إبراز مواقف الدول العربية والإسلامية للمجتمع الدولي، والدفع نحو تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.