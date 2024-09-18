سلوت: فوز ليفربول على ميلان «احتفال رائع بعيد ميلادي»

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على مضيفه ميلان 3-1 مساء الثلاثاء، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.

قلب ليفربول تأخره على ملعب "سان سيرو" بهدف، ليسجل ثلاثية، ويهدي مدربه سلوت انتصارا ثمينا في يوم عيد ميلاده.

قال سلوت في تصريحات لشبكة "أمازون برايم":" هذه طريقة رائعة للاحتفال بعيد ميلادي، لدينا أكثر من 11 لاعبا، والذين شاركوا قدموا أداء جيدا، لم أكن لأقول هذا بعد أول خمس دقائق، ولكن بعد ذلك قدمنا أداء جيدا".

أضاف:" الخسارة السبت الماضي أمام نوتينجهام فورست كانت بمثابة ضربة موجعة، وعندما تكون متأخرا بهدف نظيف في وقت مبكر من المباراة الليلة، تتساءل كيف سيكون رد فعلنا".

واصل:" لكن إذا كان بإمكانك اللعب بشكل جيد للغاية، فمن غير المعقول أن تخسر أمام نوتينجهام فورست على أرضك إذا كنت قادرا على اللعب بهذه الطريقة اليوم".

أتم سلوت بالإشادة بأداء جناحه كودي جاكبو الذي كان أحد نجوم اللقاء، قائلًا:" كنت سأشرك كودي جاكبو أمام نوتينجهام فورست، لكنه لعب مباراتين مع المنتخب الوطني، كان اليوم أداء جماعيا أكثر منه فرديا".