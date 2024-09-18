الخارجية الروسية: التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا دوليا

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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية في لبنان يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، جاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش «المنتدى النسائي الأوراسي الرابع».

وأشارت زاخاروفا إلى أن «الحادث وأسبابه يتطلب عملا من المتخصصين وكل ذلك يحتاج إلى تحقيق».

وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب حوالي 2800 آخرين، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان في هجوم غير مسبوق.

وحمّلت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل مسئولية هذه الانفجارات. ومع ذلك، لم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي بشأن الحادث.