روسيا تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه، وأعربت عن تعازيها لعائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف لبنان أمس الثلاثاء وأدى إلى انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر".

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان الصديق ومواطنيه، والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادته وتحديا خطيرا للقانون الدولي باستخدام أسلحة غير تقليدية. ونقدم تعازينا المخلصة لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تعتبر تفجير أجهزة البيجر، "عملا آخر من أعمال الحرب الهجينة ضد لبنان والذي أضر بآلاف الأبرياء".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن زاخاروفا قولها: "من المرجح أن منفذي هذا الهجوم عالي التقنية سعوا بشكل متعمد إلى حدوث مواجهة مسلحة واسعة النطاق بهدف إثارة حرب كبرى في الشرق الأوسط".

وأشارت المتحدثة إلى أنه في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فإن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تنذر بعواقب خطيرة للغاية، لأنها تثير جولة جديدة من التصعيد".

وأضافت زاخاروفا: "من الضروري إجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة لضمان عدم تجاهل هذا العمل الإرهابي، وهو ما تحاول الدول الغربية القيام به فيما يتعلق بالتحقيق في تفجيرات خط أنابيب الغاز (نورد ستريم)... نحث جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس والامتناع عن أي خطوات قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط".