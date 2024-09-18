

تنظم دار الشروق حفل إطلاق ومناقشة رواية "لقد تم حظرك" للكاتبة نوارة نجم، وذلك يوم السبت المقبل، الساعة السابعة مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد، ويناقش الرواية الروائي حمور زيادة.

من أجواء الرواية نقرأ:

بأسلوبها الذي يميزه وعيها الحاد بمفارقات الحياة اليومية، اختارت نوارة نجم لروايتها الأولى هذه إطارا من الفانتازيا الساخرة، تتناول من خلاله أحداثا تجري على مدى يوم واحد داخل أحد مقرات مباحث الإنترنت في القاهرة لتكشف وقائع شديدة الراهنية.

وهي تنسج هذا الواقع - بخفة دمها المعهودة - بحنكة شديدة عبر بناء محكم تقود حلقاته الواحدة تلو الأخرى لاكتشافات غير متوقعة. أما بطلات الرواية، فهن من خلفيات اجتماعية متباينة. جنن لتقديم بلاغات عن انتهاكات لحساباتهن الإلكترونية خوفا مما قد تؤدي إليه هذه الانتهاكات من جرائم محتملة، تحدث إحداها وهم داخل المبنى، عندما تسقط واحدة من المارة في الخارج صريعة برصاص شيخ عجوز.

وعندما تكشف لنا نوارة من خلال واحدة من شخصياتها عن جريمة الاتجار بالبشر داخل الويب الأسود الكامن في عمق الإنترنت، قد يظن البعض أن هذا من نسج الخيال. لكنه للأسف، واقع مأساوي يمثل جزءا من سيرة مجتمع معاصر تختزل فيه الكاتبة الكثير من صور التناقض مع الحداثة مجتمع قد لا نعرفه ولكنه لا يكف عن إثبات وجوده والتمدد في شرايين المدينة.