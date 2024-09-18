إيران تنفي إصابة سفيرها لدى بيروت بالعمى في انفجارات البيجر

نفت السفارة الإيرانية في بيروت ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إصابة سفيرها لدى لبنان مجتبى أماني، بالعمى جراء انفجارات أجهزة اللاسلكي (البيجر).

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن «علاج السفير الإيراني يسير بشكل جيد»، لافتة إلى أن «الشائعات حول سوء حالته الصحية أو إصابته بالعمى غير صحيحة».

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان به اطلاع هموطنان عزیز و اصحاب رسانه می‌رساند که روند درمان آقای امانی، سفیر محترم، به‌خوبی پیش می‌رود و شایعات منتشرشده در مورد وضعیت جسمی و شرایط بینایی آقای امانی، عاری از صحت است. — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) September 18, 2024

وأصيب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، أمس الثلاثاء، في انفجار جهاز اتصال لاسلكي Pager، بعدما انفجرت مئات من الأجهزة اللاسلكية التي كانت بحوزة عناصر حزب الله في لبنان، خلال عملية وصفت بـ«الاختراق الأمني الكبير».

وأشارت وكالة «مهر» الإيرانية، إلى أن أماني أصيب جراء «هجوم إسرائيلي سيبراني، وانفجار أجهزة اتصال لاسلكي (pager) استهدف لبنان وسوريا».

من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مصدرين من الحرس الثوري الإيراني قولهما إن السفير الإيراني فقد إحدى عينيه، وأصيبت الأخرى بجروح بالغة، حين انفجر جهاز البيجر Pager الخاص به وقتما كان يحمله، بعد وقوع سلسلة تفجيرات متزامنة لآلاف الأجهزة اللاسلكية في لبنان.

وقال عضوا الحرس الثوري المطلعان على الهجمات إن حالة السفير أخطر، مما أفادت به السلطات الإيرانية في البداية، وأنه سيتم إجلائه طبياً إلى طهران لتلقي العلاج.